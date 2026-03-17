İran'dan ABD Temas İddialarına Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, Witkoff ile son temasının İran'a yönelik saldırıdan önce olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bay Witkoff ile son temasım, patronunun İran'a yönelik bir başka yasa dışı askeri saldırıyla diplomasiyi öldürme kararından önceydi. Bunun aksini iddia eden her türlü söylem, yalnızca petrol piyasası aktörlerini ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Batı medyasında "doğrudan temas" iddiası

Son günlerde Batı medyasında İran ile ABD arasında doğrudan temas kurulduğu yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. ABD merkezli haber sitesi Axios, Witkoff ile Arakçi arasında doğrudan iletişim kurulduğunu ve iki isim arasında özellikle savaşın sona erdirilmesine ilişkin mesaj alışverişi yapıldığını öne sürmüştü. - TAHRAN