İran'dan ABD ve İsrail'e Tepki

08.03.2026 16:34
İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ve İsrail'in enerji altyapısına saldırılarını kimyasal savaşla eşdeğer buldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji altyapısını hedef alan saldırılarının siviller ve çevre için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, "Yakıt depolama tesislerine yönelik bu saldırılar, İran vatandaşlarına karşı kasıtlı bir kimyasal savaştan başka bir şey değildir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ülkedeki enerji altyapısını hedef almasına tepki gösterdi. Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İsrail'in İran halkına karşı yürüttüğü suç niteliğindeki savaş, İran'ın enerji altyapısına yönelik kasıtlı saldırılarla tehlikeli yeni bir aşamaya girdi. Yakıt depolama tesislerine yönelik bu saldırılar, İran vatandaşlarına karşı kasıtlı bir kimyasal savaştan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Yakıt depolarına yönelik saldırıların ciddi çevresel ve insani sonuçlar doğurabileceğini belirten Bekayi, "Yakıt depolarının hedef alınmasıyla saldırganlar havaya tehlikeli maddeler ve zehirli kimyasallar salarak sivilleri zehirlemekte, çevreyi tahrip etmekte ve çok geniş ölçekte insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu çevresel ve insani felaketin sonuçları yalnızca İran sınırları içinde kalmayacaktır. Bu saldırılar aynı anda savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım niteliği taşımaktadır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

16:43
