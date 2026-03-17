İran'dan ABD'ye Hark Adası Tehdidi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Hark Adası Tehdidi

17.03.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin Hark Adası'na saldırması durumunda, saldırı kaynağındaki enerji tesislerini hedef alacağını duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin Hark Adası'na yönelik tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şikarçi yaptığı açıklamada, "Bugün dünya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve aziz milletimizin desteğiyle ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına güçlü şekilde cevap verildiğini ve bu düşmanlara ağır darbeler indirildiğini görmektedir" dedi.

"SALDIRININ KAYNAĞI OLAN ÜLKENİN TESİLERİNİ KÜLE ÇEVİRİRİZ"

ABD'nin Hark Adası'na yönelik tehditlerine ilişkin uyarıda bulunan Şikarçi, "Son dönemde ABD'li yetkililer Hark Adası'na yönelik saldırıdan sıkça söz etmektedir. Buradan onları tüm silahlı kuvvetler ve İran milleti adına uyarıyorum. Eğer ABD Hark Adası'na, bu adadaki petrol tesisleri ve petrol terminaline yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirse, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN ÇIKARLARINI SAVUNMADA KIRMIZI ÇİZGİ YOK"

Şekarçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı uyarıları her zaman uyguladığını vurgulayarak, "İran milletinin çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgi yoktur. Eğer bu tehditler yalnızca psikolojik operasyon niteliğindeyse durum farklıdır. Ancak fiili bir saldırıya dönüşmesi halinde, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesisleri İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacak ve güçlü bir şekilde saldırıya uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

HARK ADASI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi'nde bulunan ve İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası, son günlerde ABD ile İran arasındaki gerilimin merkezindeki noktalardan biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump, adadaki askeri hedeflerin "tamamen yok edildiğini" öne sürerek Hark Adası'nı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları bölgedeki tansiyonu yükseltirken İranlı yetkililer de muhtemel bir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, Hark Adası'nın hedef alınmasının küresel enerji piyasalarında ciddi sonuçlar doğuracağını ve petrol fiyatları ile enerji dağılımı açısından 'çok ağır bir denklem' oluşturacağını ifade etmişti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Tahran, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 01:44:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.