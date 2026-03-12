İran'dan ABD'ye Nükleer Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer meselede teknik bilginin önemine dikkat çekerek, "İran'ın nükleer silah olmamasını garanti altına almayı amaçlayan önerisi, ABD'li muhatapların teknik ayrıntıları kavrayamaması nedeniyle reddedildi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nükleer mesele ve ABD'nin ekonomik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası konularda teknik bilgi ve gerçeklere dayalı değerlendirmelerin önemine dikkat çeken Arakçi, "İran'ın nükleer silah olmamasını garanti altına almayı amaçlayan önerisi, ABD'li muhatapların teknik ayrıntıları kavrayamaması nedeniyle reddedildi" dedi.

ABD'de petrol fiyatlarındaki artış ve gümrük tarifelerine de değinen Arakçi, "Yükselen petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinden ABD'liler para kazanmayacak. Bu durum yalnızca şirketleri zenginleştirirken hane halkının üzerindeki yükü daha da artıracak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN