İran'dan ABD'ye Saldırı Tepkisi - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Saldırı Tepkisi

09.07.2026 11:58
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İran, ABD'nin demiryoluna saldırısını 'ağır savaş suçu' ve yönetimini 'kötü, psikopat' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tahran-Meşhed demiryolunu vurmasına ilişkin açıklamasında ABD'nin İran'a yönelik demiryolu köprüleri de dahil sivil altyapıyı hedef alan saldırılarının "ağır savaş suçu" olduğu vurgulanarak ABD yönetimi "kötü ve psikopat" olarak nitelendirildi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenazesinin İran'ın Meşhed kentine defnedilmesine saatler kala ABD, Tahran-Meşhed demiryolunu vurmuştu. Saldırıya ilişkin açıklama İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında, ABD'nin İran'a yönelik demiryolu köprüleri de dahil sivil altyapıyı hedef alan saldırılarının "ağır savaş suçu" olduğu vurgulandı. "ABD ordusunun güney kıyı illerindeki çeşitli noktalara ve doğu illerindeki, kutsal Meşhed kentine giden demiryolu hattı üzerindeki iki köprüye yönelik saldırgan eylemlerini en sert şekilde kınıyoruz" denilen açıklamada ABD yönetimi "kötü ve psikopat" olarak nitelendirildi.

ABD'nin Tahran-Meşhed demiryolunu vurmasının ardından İran Demiryolları, söz konusu hatta tren seferlerinin askıya alındığını belirterek, hasarı onarmak için bölgeye ekipler gönderildiğini aktardı. Mahsur kalan yolcular ise, karayolu ile Meşhed'e nakledildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Saldırı Tepkisi - Son Dakika

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