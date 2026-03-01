İran'dan Ağır Taarruz Tehdidi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" denildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN