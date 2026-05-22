İran'dan Almanya'ya Yanıt: Savaş Küçümsenemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın İran'a yönelik saldırıları "gereksiz bir savaş" olarak değerlendirmesine verdiği cevapta, "İran'a yönelik Amerikan- İsrail saldırısı, "gereksiz bir savaş" olarak küçümsenemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "gereksiz bir savaş" olarak değerlendirmesine tepki gösterdi. Bekayi, Steinmeier'a hitaben sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu mevcut krizin, doğrudan ABD'nin Mayıs 2018'de JCPOA'dan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) hukuka aykırı ve keyfi bir şekilde çekilmesinden kaynaklandığı doğrudur. Bu dayatılan savaşın önlenebileceği ve önlenmesi gerektiği de doğrudur" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın saldırganların keyfi ve kaprisli kararlarına dayanarak başka bir egemen ülkeye karşı güç kullanma hakkı verecek herhangi bir "gerekli savaş" kavramını içermediğini ifade eden Bekayi, "İran'a yönelik Amerikan-İsrail saldırısı, sadece 'gereksiz bir savaş' olarak küçümsenemez veya yeniden çerçevelenemez. Bu, BM Şartı'nın 2(4) maddesinin açık bir ihlaliydi. Egemen bir devlete karşı alenen işlenmiş bir saldırı eylemiydi. Hukukun üstünlüğüne ve BM Şartı'na değer veren her ülke, bu saldırı eylemini kesin bir dille kınamalı ve hesap sorulmasını talep etmelidir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN