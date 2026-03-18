Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Misilleme Tehditleri

18.03.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Güney Pars'a saldırı sonrası ABD ve İsrail'e misilleme yapacaklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'a yönelik saldırının ardından ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef alarak, "Kaynak ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almak meşru hakkımız ve ilk fırsatta sert şekilde misilleme yapacağız" ifadelerine yer verdi.

ABD ve İsrail'in hava saldırılarında dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ın hedef alınmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan sert bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suçlu düşman, ülkenin güneyinde İran'ın yakıt ve enerji altyapısının bir kısmına saldırmıştır. Daha önce ülkemizin yakıt, enerji, doğal gaz ve ekonomik altyapılarına yönelik ABD ve Siyonist saldırılarının karşılıksız kalmayacağı, düşmana güçlü şekilde karşılık verilerek saldırının kaynağının da hedef alınacağı uyarısında bulunmuştuk. Saldırının kaynağı olan ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almayı meşru hakkımız olarak görüyoruz ve ilk fırsatta sert bir şekilde misilleme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Füze saldırısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kentinde bulunan tesise yönelik füze saldırısı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İran basını, olayda henüz herhangi bir can kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadığını ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

Güney Pars'a yönelik füze saldırısı

İran basını, Güney Pars'a yönelik füze saldırısı düzenlendiğini ve sahaya bağlı gaz rafinerilerinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fazlarında yer alan bazı depolama tankları ile tesis alanlarının hedef alındığını bildirmişti. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibinin sevk edildiği aktarılmıştı. Yetkililer, yangının daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi amacıyla tesisin ilgili bölümlerinin devre dışı bırakıldığını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Tahran, Enerji, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:02:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.