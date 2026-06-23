İran'dan Müzakere Vurgusu - Son Dakika
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İran'dan Müzakere Vurgusu

23.06.2026 10:27
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müzakerelerin etkinliğinin yükümlülüklere bağlı olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Müzakerelerin etkinliği, üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklere tam olarak bağlı kalınmasına ve bunların titizlikle yerine getirilmesine bağlıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, "Müzakerelerin etkinliği, üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklere tam olarak bağlı kalınmasına ve bunların titizlikle yerine getirilmesine bağlıdır. Bu yolda kaydedilecek ilerleme, kabul edilen sorumluluklara pratikte uyulmasıyla ölçülecektir. Mutabık kalınan metin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine katkıda bulunmaz" ifadelerine yer verdi.

Trump: "Sürecin nasıl gideceğini göreceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde İran'la yürütülen müzakerelere değinerek, "Boğaz tamamen açık durumda. Bunu biliyorsunuz. ve müzakere halindeyiz. Sürecin nasıl gideceğini göreceğiz. Ancak iki önemli şey var: Boğaz açık ve İran asla ve asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Açıkçası son durumu öğrenmem gerekecek, ancak yaptırımlar kalkarsa, ülkemize para girecek. Çünkü elde edecekleri para ülkemizden gıda alımında kullanılacak. 91 milyon nüfusları var. Onları besleyemiyorlar. Yani, yaptırımları kaldırarak serbest bırakılacak bu para çiftçilerimize, büyük ölçüde bizim çiftçilerimize gidecek" demişti.

"Ben bir sorun çözücüyüm"

İran'ın anlaşmaya uymaması halinde askeri seçenekleri yeniden değerlendirme ihtimali sorulan Trump, "İran anlaşmaya uymazsa ya da uygun şekilde davranmazsa, yapmam gereken neyse onu yaparım" dedi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceklerine dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Buna bakacağız. Ben bir sorun çözücüyüm, sorunları hızla çözerim, Binyamin ile olanlar da dahil" açıklamasını yapmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Müzakere Vurgusu - Son Dakika

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