İran\'dan Netanyahu\'ya Sert Tepki

14.05.2026 02:32
İran Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun BAE ziyaretine gizli işbirliği suçlamasıyla yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesine yönelik saldırılar devam ederken gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesine sert tepki göstererek, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez. İsrail ile işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılar devam ederken gizlice BAE'yi ziyaret ederek ülkenin devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünün açıklanmasına İran cephesinden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran güvenlik birimlerinin söz konusu gelişme hakkında daha önce İran yönetim kademesini bilgilendirdiğini vurgulayarak, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez" değerlendirmesinde bulundu. İsim vermeden BAE'yi eleştiren Arakçi, "İsrail ile işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu sırasında gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice BAE'ye giderek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" denilmişti. Ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detaylı bilgi paylaşılmamıştı. - TAHRAN

