İran\'dan Protesto Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesindeki şiddetli protestolardaki can kaybına ilişkin, "İran hükümeti, son terör olaylarında 3 bin 117 kurbanın kapsamlı listesini halihazırda yayınlamıştır. Verilerimizin doğruluğunu sorgulayan herhangi biri varsa lütfen bir kanıt paylaşsın" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki şiddetli protestolar sırasında hayatını kaybeden kişilerin sayısına yönelik ifadelerinin ardından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hükümeti, kendi halkına karşı tam şeffaflık sözünü yerine getirerek, son terör olaylarında hayatını kaybeden yaklaşık 200 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 3 bin 117 kurbanın kapsamlı listesini halihazırda yayınlamıştır. Verilerimizin doğruluğunu sorgulayan herhangi biri varsa, lütfen bir kanıt paylaşsın" ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında Arakçi, toplam can kaybı içinde 690 kişinin, ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı silahlandırıldığı ve desteklendiği öne sürülen "teröristler" arasında olduğunu belirtmişti.

Trump, 32 bin kişinin öldürüldüğünü söylemişti

Arakçi'nin açıklaması, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın yabancı ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerini iptal etmesi kararının ardından ABD Başkanı'nın gerçekleştirdiği basın toplantısının üzerine geldi. Trump söz konusu basın toplantısında İran'la gerçekleştirilen müzakerelere yönelik bir soruya, "İran anlaşma yaparsa daha iyi olur. Biliyorsunuz İran halkı ve İran yönetimi birbirinden çok farklı. Orada çok ama çok üzücü bir durum söz konusu, nispeten kısa süre içinde 32 bin kişi öldürüldü. İki hafta önce 837 kişiyi asıp vinçlerde sallandıracaklardı. Onlara, 'Bir kişiyi dahi asarsanız, karşılığını göreceksiniz' dedim. İki hafta bekleyip müzakere etmeyecektim. İnsanları asmayı bıraktılar, 837 kişiyi asmadılar" cevabını vermişti.

HRANA: "Ölü sayısı 7 bini aştı"

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'ndan (HRANA) daha önce yapılan bir açıklamada ise İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde ölenlerin sayısının 7 bini aştığı belirtilmişti. - TAHRAN