İran'dan Trump'a Sert Eleştiri

İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran-ABD arasındaki müzakere sürecine yönelik tutumuna ilişkin, "Trump, çağdaş diplomasi tarihinin iki önemli başarısını şimdiden ortadan kaldırmış olmasına rağmen barıştan söz etmeyi sürdürüyor. Keyfi açıklamalar ve kötü niyetli yaklaşımıyla, imzalanmasının üzerinden 20 gün bile geçmeden İslamabad Mutabakat Zaptını da ortadan kaldırdı" dedi.

İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD Başkanı Donald Trump'ı ABD-İran arasındaki mutabakat zaptını keyfi açıklamalarıyla ortadan kaldırmakla suçladı. Moghadam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın müzakere sürecine ilişkin tutumunu değerlendirirken, ABD Başkanı'nın barışı hedeflediğini öne sürmesine rağmen İran'a ilişkin halihazırda iki büyük diplomatik adımı boşa çıkardığını söyledi.

Moghadam, "Trump, çağdaş diplomasi tarihinin iki önemli başarısını şimdiden ortadan kaldırmış olmasına rağmen barıştan söz etmeyi sürdürüyor. 2018 yılında göreve geldikten yalnızca 473 gün sonra Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasını bozdu. Şimdi ise keyfi açıklamalar ve kötü niyetli yaklaşımıyla, imzalanmasının üzerinden 20 gün bile geçmeden İslamabad Mutabakat Zaptını da ortadan kaldırdı" dedi. - İSLAMABAD