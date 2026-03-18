İran'dan Trump'a Sert Mesaj

18.03.2026 02:45
İran Devrim Muhafızları'ndan Abdullahi, Trump'a sürprizlerle karşılık verileceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile DMO'ya bağlı Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından ABD'ye sert tepki gösterdi. ABD'nin İran karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Bu, dünyanın süper gücü olan ABD'nin, ilahi irade karşısında dirençli bir halkın ve güçlü silahlı kuvvetlerin karşısında diz çöktüğünü ilk kez itiraf etmesidir" dedi.

"Bizim sürprizlerimizi beklesin"

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Abdullahi, "Düşman, kendi oluşturduğu bataklıktan çıkmak, itibar kaybını azaltmak ve sahte gücünü korumak için her türlü suça başvuruyor. Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" ifadelerini kullandı.

"Karşılık daha yıkıcı olacak"

Abdullahi, "Silahlı kuvvetlerimizin vereceği karşılık, düşmanın eylem ve hesaplarının ötesinde daha yıkıcı olacak ve bu süreç düşman teslim olana kadar devam edecektir. Bugün inisiyatif, ABD'nin sözde süper güç olduğunu sahada meydan okuyarak gözler önüne seren halk ve askerlerin elindedir" dedi.

Bölge ülkelerine çağrı

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Abdullahi, "Bugün sahada galip olan, ABD'nin Orta Doğu'daki 50 yılı aşkın süredir yaptığı büyük yatırımı yok eden taraftır. Bölge ülkeleri, güçlü bir Müslüman komşu olarak İran'a güvenmeli ve güvenliklerini küresel güçlere bağlamamalıdır. İlahi lütufla, düşmanlarınızı sonsuza dek pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
