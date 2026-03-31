İran\'dan Türkiye\'ye Destek Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti iyi komşuluk ilkesine bağlı olup, Türkiye'nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır ve olası her türlü iddiayı incelemek üzere ortak teknik işbirliğine hazırdır" dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin, İran'dan Türkiye'ye füze atıldığına dair bazı kaynaklar tarafından yayımlanan haberleri tamamen asılsız olarak nitelendirdiğini, bölge barışı ve dostluğunun düşmanları tarafından sahte bayrak operasyonlarının tekrarlanabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti iyi komşuluk ilkesine bağlı olup, Türkiye'nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır ve olası her türlü iddiayı incelemek üzere ortak teknik işbirliğine hazırdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA