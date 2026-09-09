İran Devrim Muhafızları, ABD'nin tanker saldırısına Hürmüz'de karşılık verdi

İran Devrim Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerine saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 petrol tankeri ve ayrıca boğazdan geçmeye çalışan 10 geminin hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tam kontrolü sürdürdüğü, İran milletini korumaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırganlığına karşılık olarak kahraman Devrim Muhafızları Donanması, bölgedeki 2 ABD gemisini ve 8 tankeri hedef alarak onlara büyük hasar verdi. Ayrıca ABD ordusunun kışkırtması ve desteğiyle yasaklı ve güvenli olmayan Hürmüz Boğazı bölgesinden geçmeye çalışan 10 gemi daha hedef alındı. Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yetenekli ve cesur deniz kuvvetlerinin gözetimi ve yönetimi altındadır" denildi.