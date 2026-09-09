İran Devrim Muhafızları, ABD'nin tanker saldırısına Hürmüz'de karşılık verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin tanker saldırısına Hürmüz'de karşılık verdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerine saldırmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi ve 8 petrol tankerini hedef alarak hasar verdi. Açıklamada ayrıca ABD desteğiyle bölgeden geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı ve boğazın tam kontrolünün ellerinde olduğu belirtildi.

İran Devrim Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerine saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 petrol tankeri ve ayrıca boğazdan geçmeye çalışan 10 geminin hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tam kontrolü sürdürdüğü, İran milletini korumaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırganlığına karşılık olarak kahraman Devrim Muhafızları Donanması, bölgedeki 2 ABD gemisini ve 8 tankeri hedef alarak onlara büyük hasar verdi. Ayrıca ABD ordusunun kışkırtması ve desteğiyle yasaklı ve güvenli olmayan Hürmüz Boğazı bölgesinden geçmeye çalışan 10 gemi daha hedef alındı. Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yetenekli ve cesur deniz kuvvetlerinin gözetimi ve yönetimi altındadır" denildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Devrim Muhafızları, ABD'nin tanker saldırısına Hürmüz'de karşılık verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:10:05. #7.13#
SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları, ABD'nin tanker saldırısına Hürmüz'de karşılık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement