İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney Açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı açıklamada, "İran milleti, Hamaney'in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hamaney'in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney'in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney'in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz" denildi. - TAHRAN