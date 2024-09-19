İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Sert Mesaj

Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür terör eylemleri şüphesiz İsrail rejiminin çaresizliğinin ve art arda gelen başarısızlıklarının sonucudur. Bu kana susamış ve cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıların ardından İsrail'in ezici bir yanıtla karşılaşacağını Nasrallah'a söylediğini belirten Selami, "Bu tür terör eylemleri şüphesiz İsrail rejiminin çaresizliğinin ve art arda gelen başarısızlıklarının sonucudur. Bu kana susamış ve cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN