İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İsrail'in Saldırısı Cezalandırılacak - Son Dakika
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Politika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İsrail'in Saldırısı Cezalandırılacak

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İsrail\'in Saldırısı Cezalandırılacak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısının cezalandırılacağını söyledi. İsrail yönetimi ise herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini belirtti. Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı ise İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağını ve İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi.

10.04.2024 17:25
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısının "cezalandırılacağını" söyledi. İsrail yönetimi ise herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini belirtti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail yönetimiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamaney, "Bu yıl Ramazan ayı boyunca Gazze'de yapılan katliam, dünya çapındaki Müslümanları üzdü. Ramazan ayında kadın, çocuk ve savunmasız insanlara yönelik katliamlarını durdurmayan, hatta cinayetleri daha da arttıran gaspçı Siyonist rejime lanet olsun" ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırmasının İran toprağına saldırmış sayıldığını belirten Hamaney, "Bu kötü niyetli rejim yanlış bir hamle yaptı. Cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır" dedi.

Gazze konusunda herkesin sorumluluk hissetmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Filistin meselesinin Londra'nın, Paris'in, Washington'un en önemli meselesi haline gelmesi küçümsenecek bir konu değil. Bu daha önce görülmemiş bir şey. İslam dünyasında yeni bir değişimin yaşandığı açıktır" ifadelerini kulandı.

İsrail ile ilişkileri kesin çağrısı

İsrail'e yapılan yardımlarla ilgili eleştirilerde bulunan Hamaney, "Bazı Müslüman hükümetlerin Filistin'deki çatışmanın ortasında Siyonist rejime yardım etmesi üzücü. Siyonistler bir ülkede yer edinirken kendi çıkarları için o ülkenin kanını emerler. Siyonist rejime yardım edenler, kendi yıkımlarına yardım ediyorlar" dedi.

Müslüman ülkelere çağrıda bulunan Hamaney, "Müslüman hükümetler Siyonist rejimle ekonomik ve siyasi ilişkilerini en azından geçici olarak kesmeli. İlişkiler kesilmeli ve bu suçları işlediği sürece kimse onlara yardım etmemelidir. Müslüman ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini kesmesi sadece bizim beklentimiz değil. Müslüman milletler bunu bekliyor. Müslüman ülkeler referanduma giderse, hiç şüphesiz herkes kendi hükümetlerinin ilişkileri kesmesi yönünde oy kullanacaktır" diye konuştu.

İsrail'den tehdit

Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazı hutbesinde de İsrail'e yönelik benzer ifadeleri kullandı. Hamaney'in açıklamalarına İsrail yönetimi tepki gösterdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağı, sonrasında ise saldırıya İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Gallant, "Bu savaşta birden fazla cepheden, farklı yönlerden saldırıya uğruyoruz. Bize saldırmaya çalışan herhangi bir düşman, öncelikle güçlü bir savunmayla karşılanacaktır" dedi.

Herhangi bir saldırıya tüm Orta Doğu'da nereden olursa olsun çok hızlı karşılık verileceğini belirten Gallant, "İsrail'in tepkisi çok etkili, çok güçlü olacak. Yıllardır üstün olduğumuz şeylerden biri de düşmanın kendisine ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilmemesidir" şeklinde konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ise yaptığı açıklamada, "İran kendi topraklarından saldırırsa İsrail karşılık verecek ve İran'a saldıracak" ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ile yardımcıları Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İsrail'in Saldırısı Cezalandırılacak - Son Dakika

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