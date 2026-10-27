İran Dini Lideri Hamaney, dörtlü zirve sonrası Rızai'yi Hürmüz için kabul etti - Son Dakika
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İran Dini Lideri Hamaney, dörtlü zirve sonrası Rızai'yi Hürmüz için kabul etti

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İran Dini Lideri Hamaney, dün Tahran'da yapılan dörtlü toplantıya katılan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'yi bugün kabul etti. Görüşmede Hürmüz Boğazı kontrolü ve savaşın sona ermesi için şartların yerine getirilmesi ele alındı.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ile İran arasında dün Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından bugün Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya geldi.

İran'da diplomatik temaslar sürerken, Tahran yönetimi bölgesel güvenlik ve savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerine devam ediyor. Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla dün Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, bugün üst düzey ismi kabul etti. Hamaney, dünkü toplantıya katılan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya geldi. Görüşmede, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün sürdürülmesi yoluyla ulusal ve bölgesel güvenliğin korunması ve komşu ülkelerle kalıcı ve karşılıklı çıkarlara dayalı ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Hamaney, "düşmanın çaresizliğini" ulusal direnişin kazanımlarından biri olarak nitelendirdi. Savaşın sona ermesi için belirlenen şartların yerine getirilmesi ve mevcut "ne savaş ne barış" durumunun sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, İran halkının hak ve çıkarlarının korunması çağrısında bulundu. Mücteba Hamaney ayrıca, halkın ülkeyi ve sistemi savunmaya yönelik katılımını sürdürmesi için zamanında ve etkili iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıPolitikaTahranDünyaİranSon Dakika

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