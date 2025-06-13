İran Dini Lideri Hamaney: "Sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından yayınladığı mesajda, "Saldırıp işin bittiğini sanmasınlar. Savaşı onlar başlattı ve bu büyük suçlarından sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, bu kötü düşmana ağır darbeler vuracaktır" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından halka hitaben mesaj yayınladı. Hamaney, "Aziz milletimize selamlarımı iletiyorum. Şehit olan kahraman komutanlar ve bilim insanlarının kaybı hepimiz için çok ağırdır. Bazı siviller de hayatını kaybetti. Tüm İran milletine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah, onların makamlarını yüceltsin ve ruhlarını özel rahmetine eriştirsin" dedi.

"Onların hayatı şüphesiz zindana dönecek"

Hamaney, "Milletimizle paylaşmak istediğim önemli bir konu var. Siyonist rejim büyük bir hata yaptı ve bunun sonuçları onları zor duruma düşürecek. İran milleti şehitlerinin kanını asla unutmayacak ve hava sahasına yapılan saldırıları kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlerin hazır olduğunu ifade eden Hamaney, "Ülke yöneticileri ve halk tam destek vermektedir. Bugün tüm siyasi gruplar ve halktan farklı kesimler de benzer mesajlar yayımladı. Herkes kötü niyetli Siyonist rejime karşı güçlü durulması gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle güçlü şekilde karşı koyacağız ve asla ödün vermeyeceğiz. Onların hayatı şüphesiz zindana dönecek" şeklinde konuştu.

"Bu büyük suçlarından sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz"

Hamaney, "Saldırıp işin bittiğini sanmasınlar. Savaşı onlar başlattı ve bu büyük suçlarından sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, bu kötü düşmana ağır darbeler vuracaktır. Milletimiz de bizlerin ve silahlı kuvvetlerin yanındadır. Allah'ın izniyle İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejime karşı üstünlük sağlayacaktır. Sevgili milletimiz bunu bilsin, güvensin ve hiçbir ihmalkarlık yapılmayacağından emin olsun" dedi. - TAHRAN