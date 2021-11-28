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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri: "Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri: "Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor"

28.11.2021 21:56
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri: "Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, batılı ülkelerin nükleer anlaşmanın uygulanmasından yana olmadıklarını belirterek, "Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, batılı ülkelerin nükleer anlaşmanın uygulanmasından yana olmadıklarını belirterek, "Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor" dedi. Bakıri ayrıca, "Trump, İranlılara ihanet etti" diye konuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın 4+1 ülkeleri arasında başlayacak olan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri öncesi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İngiliz basınına röportaj verdi. Bakıri, batılı ülkelerin nükleer anlaşmanın uygulanmasından yana olmadıklarını belirterek, "Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor" dedi.

"Gizlice anlaşmayı etkisiz kılma arayışındalar"

Bakıri, "Tecrübemiz bize batılı ülkelerin nükleer anlaşmadan yana olmadıklarını gösterdi. Onlar İran ile bir anlaşmanın imzalandığını dünyaya duyururken, diğer yandan gizlice anlaşmayı etkisiz kılma arayışındalar. Bu şekilde nükleer konuların dışında bizi imtiyaz vermeye zorluyorlar" dedi.

"Trump, İranlılara ihanet etti"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılması ile İranlılara ihanet ettiğini belirten Bakıri, "Biz yeni müzakerelere eski ABD Başkanı Trump'ın miras bıraktığı bu zorlu şartlarda başlıyoruz. Trump'ın tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılması nükleer anlaşmanın kaderini zorlu bir sürece soktu" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer anlaşma ve müzakereler konusunda ciddi olduğunu belirten Bakıri, "Biz kendi seçimimizi yaptık. Şimdi batılı ülkelerin müzakereler noktasında ciddi olup olmadıklarını göreceğiz" dedi.

Bakıri, "ABD ve batılı ülkeler müzakereleri ve nükleer anlaşmayı sadece İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini kısıtlamak ve engellemek olarak görüyorlar. Bize göre müzakereler gerçekçi bir amaç için yapılmalı ve İran milletinin çıkarları korumalıdır" ifadelerini kullandı.

Bakıri yarın başlayacak olan müzakerelerin hedefine ilişkin ise, "İlk hedefimiz tüm yaptırımların kaldırılması ve yaptırımların tekrarlanmamasına ilişkin güvence. Yaptırımların kaldırılmasını ise süresiz olarak test edeceğiz. İkinci hedefimiz ise İran milletinin nükleer enerji ve teknolojisinden faydalanmasını sağlayacak gerekli hukuki temelin sağlanması" dedi.

İran ile 4+1 ülkeleri arasında yarın Viyana'da 6 ay aradan sonra nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri yeniden başlayacak. Viyana'da ilk olarak nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri 6 Nisan tarihinde başlamış ve İran'da geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle müzakerelere ara verilmişti. - TAHRAN

Donald Trump, Nükleer, Viyana, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri: 'Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri: "Batı nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor" - Son Dakika
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