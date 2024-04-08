İran Dışişleri Bakanı: İsrail Cezalandırılacak - Son Dakika
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Politika

İran Dışişleri Bakanı: İsrail Cezalandırılacak

İran Dışişleri Bakanı: İsrail Cezalandırılacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef almasının karşılıksız bırakılmayacağını söyleyerek 'İsrail rejimi cezalandırılacak ve gerekli cevabı alacak' dedi. Abdullahiyan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette İsrail'in saldırısını kınadı ve Suriye'nin güvenliğini vurguladı. Ayrıca, Abdullahiyan'ın Şam ziyaretinde İran'a ait yeni konsolosluk binasının açılış töreninin de gerçekleşeceği belirtildi.

08.04.2024 17:08
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef almasının karşılıksız bırakılmayacağını söyleyerek "İsrail rejimi cezalandırılacak ve gerekli cevabı alacak" dedi.

İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğunu hedef almasının ardından Suriye'ye İran'dan ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölge turu kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile görüştü. Abdullahiyan görüşmede, İsrail'in İran Konsolsluğunu hedef almasının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, "İsrail rejimi cezalandırılacak ve gerekli cevabı alacak" dedi. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenlikleri olarak gördüklerini kaydeden Abdullahiyan, "Siyonist İsrail rejimi İran konsolosluğuna saldırarak bir kez daha hiç bir uluslararası anlaşmalara bağlı olmadığını göstermiş oldu. Netanyahu kendi siyasi geleceği için artık son rötuşlarını yapmakta" ifadelerini kullandı.

Açılışa katıldı

Öte yandan Abdullahiyan'ın Şam ziyaretinde İran'a ait yeni konsolosluk binasının açılış töreninin de gerçekleşeceği belirtildi. Abdullahiyan, İsrail'in İran konsolosluğuna saldırısının ardından dün bölge turuna çıkmış ve ilk durağı Umman olmuştu. Abdullahiyan Umman'da yaptığı açıklamada, İran konsolosluğuna saldırının ABD uçakları ve füzeleri ile gerçekleştiğini belirterek, "Konsolosluğumuza saldırı savaşı bölgeye yaymak için atılmış tehlikeli bir adımdır. ABD, sorumluluk almaktan kaçamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı: İsrail Cezalandırılacak - Son Dakika

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