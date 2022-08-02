İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz"

02.08.2022 11:51
İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, ABD'nin İran'a yönelik aldığı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, "İran, Beyaz Saray'ın yaptırımların devam etmesi konusundaki ısrarına hızlı ve sert bir şekilde cevap verecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, ABD'nin İran'a yönelik aldığı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, "İran, Beyaz Saray'ın yaptırımların devam etmesi konusundaki ısrarına hızlı ve sert bir şekilde cevap verecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, ABD'nin İran'a petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretinde destek sağlayan altı şirketi yaptırım listesine almasına tepki göstererek, "Beyaz Saray'ın yaptırımlara olan bağımlılığı ve bunların araçsal kullanımı Amerikan tahakküm sisteminin bir göstergesidir. Bu ülkede hükümetlerin değişmesi yaklaşımlarında hiçbir farka sebep olmuyor. Biden yönetiminin yetkilileri defalarca Trump'ın maksimum baskı politikasını başarısız ve etkisiz bir politika olarak nitelendirdi ancak pratikte bu politikayı sürdürdüler. Hatta nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde dahi bu sonuçsuz yaptırımlardan geri adım atmadılar. İran, Beyaz Sarayın yaptırımların devam etmesi konusundaki ısrarına hızlı ve sert bir şekilde cevap verecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamalarda, İran ile bağlantılı altı şirkete yaptırım kararı alındığı açıklanmış, petrol ve petrokimya ürünlerinin İran'dan Doğu Asya'ya ihracatına yardımcı olan dördü Hong Kong'da, biri Singapur'da ve biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olmak üzere toplam altı şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti. - TAHRAN

YORUMLAR
500
İran: ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz İran: ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz ABD'den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'ye operasyon iddiası ABD'den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'ye operasyon iddiası
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Kenani: 'ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:32:46. #1.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement