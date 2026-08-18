İran Hürmüz Boğazı'nı Kapatıyor - Son Dakika
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İran Hürmüz Boğazı'nı Kapatıyor

İran Hürmüz Boğazı\'nı Kapatıyor
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İran, Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla açacağını duyurdu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "İran, İslamabad Mutabakat Zaptı'nda belirtilen şartlar yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı'nı açmayacak" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisten düzenlenen bir oturumda ABD ile imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'na değindi. Meclis Başkanı Galibaf, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ABD'nin yenilgisi olduğunu belirterek, "Tahmin ettiğimiz gibi, savaşı sona erdirmek için yapılan anlaşmayı çaresizlikten kabul eden düşman (ABD), ağır siyasi yenilgisini telafi etmek için kısa süre sonra taahhütlerinden geri döndü. Hürmuz Boğazı, abluka kaldırılmadan, dondurulmuş varlıklar serbest bırakılmadan, petrol ambargosu kaldırılmadan, tüm cephelerdeki tehditler ve askeri operasyonlar sona ermeden ve mutabakat zaptının diğer şartları yerine getirilmeden açılmayacaktır" ifadelerini kullandı. Galibaf, "Mutabakat zaptıyla, ablukanın kaldırılması ve ateşkesin sağlanması konusunda elde edilen fırsat, İran'ın ekonomik direncini artırmaya ve savunma kapasitesini yeniden inşa etmeye önemli bir katkı sağlamıştır" dedi. İran'ın ABD'nin eylemlerine karşı koymaya hazır olduğunu belirten Galibaf, "İran, düşmanın eylemleri ve ilerlemeleriyle orantılı olarak ona daha öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Hürmüz Boğazı'nı Kapatıyor - Son Dakika

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