İran Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Kararı Aldı

28.02.2026 20:40
İran, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle küresel petrol arzının önemli bölümünün geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları nedeniyle dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlerde, DMO'nun bölgede oluşan güvenlik riski nedeniyle deniz trafiğine yönelik uyarılarda bulunduğu ve petrol rotalarına erişimi engellediği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan ve küresel enerji ticaretinde kritik öneme sahip bir geçiş noktası olarak biliniyor. Körfez ülkelerinden çıkarılan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir bölümü bu güzergah üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Uzmanlar, boğazdan günlük küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiğini belirtiyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kapanmanın, enerji fiyatları ve küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açabileceği değerlendiriliyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

