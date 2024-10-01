İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Artış Gösterdi

Politika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, son saldırının İran'ın İsrail'e nisan ayında gerçekleştirdiği bir önceki saldırının "iki katı" boyutunda olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD kuvvetlerinin personelini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek için " Orta Doğu'da iyi bir şekilde konumlandığını" belirtti.

Son saldırının İran'ın İsrail'e nisan ayında gerçekleştirdiği bir önceki saldırının "iki katı" boyutunda olduğunu söyleyen Ryder, İran'ın Fettah hipersonik balistik füzesini ilk kez kullandığına dair haberlere yanıt vermeyi reddetti.

"Bir şeyi vurma niyetiniz olmadan bir hedefe bu kadar çok füze fırlatmazsınız"

ABD Donanması'na ait destroyerlerin bugünkü saldırılar sırasında bir düzine önleme füzesi ateşlediğini aktaran Ryder, ABD personelinin saldırıdan zarar görmediğini açıkladı. İran saldırısının gerçek bir hasara yol açmayı amaçladığını söyleyen Ryder, "Bir şeyi vurma niyetiniz olmadan bir hedefe bu kadar çok füze fırlatmazsınız" dedi. - WASHINGTON