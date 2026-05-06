İran'ın Uranyum Kapasitesi Tehlikeli Seviyede
İran'ın Uranyum Kapasitesi Tehlikeli Seviyede

İran\'ın Uranyum Kapasitesi Tehlikeli Seviyede
06.05.2026 00:45
UAEA Başkanı Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun 200 kg'ının İsfahan'da olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ile savaşa zemin hazırlayan İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumunun yaklaşık 200 kilogramlık kısmı muhtemelen İsfahan Nükleer Tesisi'nde. Şu an söylediklerim, elimizdeki verilere dayanan en güçlü tahmindir" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran ile ABD savaşına zemin hazırlayan "Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine" ilişkin açıklama yaptı. ABD medyasına konuşan Grossi, İran'a yönelik son ABD-İsrail hava saldırılarının etkilerini gösteren uydu görüntülerine sahip olduklarını ve bilgi almaya devam ettiklerini söyledi. Rafael Grossi, "İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumunun yaklaşık 200 kilogramlık kısmı muhtemelen İsfahan Nükleer Tesisi'nde" ifadelerini kullandı. Zenginleştirilmiş uranyumun büyük bir bölümünün geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaşanan 12 günlük savaş sırasında burada depolandığını belirten UAEA Başkanı, "Malzemenin hala orada olduğunu ya da UAEA mühürlerinin yerinde olduğunu ne doğrulayabildik ne de reddedebildik. Bunu yapabileceğimizi umuyorum; şu an söylediklerim, elimizdeki verilere dayanan en güçlü tahmindir" dedi. Grossi ayrıca, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi ve Fordow Nükleer Tesisi'nde de nükleer materyal bulunduğuna inandıklarını ve inceleme yapmak istediklerini belirtti.

Grossi'ye göre, İran'ın yüzde 60 saflık seviyesine kadar zenginleştirilmiş 440,9 kilogram uranyumu var. Bu seviye, yüzde 90'lık silah kalitesine ulaşmaya teknik olarak kısa bir mesafede bulunuyor. - VİYANA

