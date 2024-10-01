İran, İsrail'e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin, "İran'ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran'ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik. Bu eylem, İran milletini ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da mesaj gönderen Pezeşkiyan, "Netanyahu, İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağını bilsin. Bu, bizim yapabileceklerimizin sadece bir kısmı. İran ile çatışmaya girme" dedi.

Tüm uçuşlar iptal edildi

İran, tüm uçuşlarını durdurdu. İran Sivil Havacılık Otoritesi Sözcüsü Cafer Yazarlu yaptığı açıklamada, "Bölgedeki durum ve muhtemel saldırı göz önüne alındığında, uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 10.00'a kadar iptal edildi" dedi.

İlk kez hipersonik füze kullanıldı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ilk kez hipersonik Fettah 1 füzelerini kullandığını duyurdu. Haberde, 2023 yılında ilk kez tanıtılan füzenin başarılı bir şekilde hedefe isabet ettiği aktarıldı. Öte yandan Tasnim Haber Ajansı, İsrail'e karşı gerçekleştirilen füze saldırısında Emad, Gadr ve Hayberşeken adlı füzelerinin de kullanıldığı belirtildi. - TAHRAN