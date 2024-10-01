İran, İsrail'e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran, İsrail'e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırının meşru bir cevap olduğunu ve bölge güvenliğini koruduğunu açıkladı.

01.10.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin, "İran'ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran'ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik. Bu eylem, İran milletini ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da mesaj gönderen Pezeşkiyan, "Netanyahu, İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağını bilsin. Bu, bizim yapabileceklerimizin sadece bir kısmı. İran ile çatışmaya girme" dedi.

Tüm uçuşlar iptal edildi

İran, tüm uçuşlarını durdurdu. İran Sivil Havacılık Otoritesi Sözcüsü Cafer Yazarlu yaptığı açıklamada, "Bölgedeki durum ve muhtemel saldırı göz önüne alındığında, uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 10.00'a kadar iptal edildi" dedi.

İlk kez hipersonik füze kullanıldı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ilk kez hipersonik Fettah 1 füzelerini kullandığını duyurdu. Haberde, 2023 yılında ilk kez tanıtılan füzenin başarılı bir şekilde hedefe isabet ettiği aktarıldı. Öte yandan Tasnim Haber Ajansı, İsrail'e karşı gerçekleştirilen füze saldırısında Emad, Gadr ve Hayberşeken adlı füzelerinin de kullanıldığı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Mesud Pezeşkiyan, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, İsrail'e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 04:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: İran, İsrail'e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement