İran, İsrail'in nükleer tesislere yönelik tehditlerine karşılık verebilir - Son Dakika
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Politika

İran, İsrail'in nükleer tesislere yönelik tehditlerine karşılık verebilir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Nükleer Merkezleri Koruma Birlikleri Komutanı Ahmet Haktelep, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik tehditlerine karşılık olarak nükleer program ve doktrinde değişikliğe gidebileceklerini belirtti. Haktelep, İsrail'in saldırı girişiminde bulunması durumunda İran'ın İsrail'deki nükleer tesisleri hedef alabileceğini ifade etti.

18.04.2024 18:10
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Nükleer Merkezleri Koruma Birlikleri Komutanı Ahmet Haktelep, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik tehditlerine ilişkin, "İsrail, ülkemizin nükleer tesislerine yönelik askeri tehditlerine devam ederse, nükleer program ve doktrinde değişikliğe gidebiliriz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Nükleer Merkezleri Koruma Birlikleri Komutanı Ahmet Haktelep, İsrail'in İran'a yönelik muhtemel karşı saldırısında nükleer tesisleri hedef alacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi. Haktelep, İsrail saldırılarına karşı nükleer tesislerde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "İsrail, ülkemizin nükleer tesislerine yönelik saldırı girişiminde bulunursa, İsrail'deki nükleer tesislerin koordinatlarına sahibiz ve bu merkezleri füzeler ile vurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Haktelep, "İsrail, ülkemizin nükleer tesislerine yönelik askeri tehditlerine devam ederse, İran İslam Cumhuriyeti olarak daha önce duyurduğumuz ve uyguladığımız nükleer program ve doktrinde değişikliğe gidebiliriz" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2010 yılında nükleer silah üretiminin dinen yasak olduğunu ilan etmiş ve bu fetva İran nükleer programının doktrini olarak kabul edilmişti. İranlı yetkililerde, ülkelerinin nükleer programına ilişkin yaptıkları açıklamalarda faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve nükleer silah üretmek gibi hedeflerinin olmadıklarını belirtmişlerdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, İsrail'in nükleer tesislere yönelik tehditlerine karşılık verebilir - Son Dakika

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