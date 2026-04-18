İran Komutanı Kaani'nin Irak Ziyareti

Irak basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes sürerken İran'dan bölgesel diplomaside ilgi çekici bir atım atıldığı iddia edildi. Irak basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin başkent Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberlere göre Kaani, İran yanlısı Iraklı silahlı grupların bazı liderleriyle çeşitli toplantılar gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin ardından Kaani'nin Şii Koordinasyon Çerçevesi'ndeki siyasi liderlerle ayrı ayrı temaslarda bulunduğu ve görüşmelerde ülkedeki siyasi gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Görüşmelerde bölgedeki siyasi tıkanıklığın aşılmasına yönelik çözüm yollarına odaklanıldığı, ayrıca silahlı grupların geleceğinin de masaya yatırıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda söz konusu grupların resmi güvenlik kurumlarına entegre edilmesi ihtimali ile bazı siyasi liderlerin silahlı yapılarla olan bağlarının sonlandırılması başlıklarına değinildiği iddia edildi.

Haberlere göre temaslarda Irak'taki başbakanlık dosyasının da ele alındığı ve Koordinasyon Çerçevesi içindeki taraflar arasında uzlaşı sağlanması ile ortak bir aday üzerinde anlaşılması için atılabilecek adımların değerlendirildiği kaydedildi.

Kaani'nin Bağdat'a son ziyareti Temmuz 2025'te gerçekleşmişti. Kaani yaklaşık 10 saat süren ziyareti sırasında Koordinasyon Çerçevesi'nin önde gelen isimleriyle görüşmüş ancak Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmemişti. - BAĞDAT