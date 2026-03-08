İran, Körfez Ülkeleriyle İlişkilerini Yeniden Gözden Geçiriyor - Son Dakika
İran, Körfez Ülkeleriyle İlişkilerini Yeniden Gözden Geçiriyor

İran, Körfez Ülkeleriyle İlişkilerini Yeniden Gözden Geçiriyor
08.03.2026 10:37
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma ihtiyacını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarının "Komşularıyla aralarını bozmaya çalışan düşman tarafından yanlış yorumlandığını" ifade etti. İran medyasının haberine göre, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirten Pezeşkiyan, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Ama bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" yorumunu yaptı.

Komşu ülkelerden özür dilemişti

Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "İran'dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adıma özür diliyorum. Yaşanan süreçte silahlı kuvvetlerimiz, komutanlarının yokluğunda inisiyatif alarak gerekli gördükleri adımları attı. Dün Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması gerektiği bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, teslimiyet göstergesi olarak yorumlamıştı

Trump ise Pezeşkiyan'ın açıklamasının bir teslimiyet göstergesi olduğunu belirterek, "Bir noktada belki 'teslim oluyoruz' diyecek kimse bile kalmayacağını düşünüyorum. Gerçekten çok kötü durumdalar. ve ayrıca baktığınızda, Orta Doğu devletlerinden onları hedef aldıkları için özür dilediler. Bunu yaptıklarını görmek beni çok şaşırttı. Ama bunu bizim için ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak bir kenara yazın. Sanırım artık onları hedef almayacaklar. Özür diliyorlar ve ne olacağını göreceğiz. Ama bu büyük bir kayıp. Bu düpedüz bir teslimiyet. Özür dileyip artık onları vurmayacaklarını söylediklerinde ben buna teslimiyet dedim. Bu gerçekten o devletlere ve bize karşı bir teslimiyet" yorumunu yapmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Körfez, İran

