İran, Kuveyt'in Suçlamalarını Reddetti
İran, Kuveyt'in Suçlamalarını Reddetti

12.05.2026 23:48
İran, Kuveyt'in düşmanca eylem suçlamalarını asılsız bularak, gözaltına alınan vatandaşlarının hatasını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in İran'ın düşmanca eylem planladığı yönündeki suçlamalarını reddederek, gözaltına alınan 4 İran vatandaşının seyir sistemi arızası nedeniyle yanlışlıkla Kuveyt karasularına girdiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının İran'ın Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler planladığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının İran'ın Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler planladığı yönündeki iddiaları tamamen asılsız ve reddedilmektedir. Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt hükümetinin İran'a bağlı 4 görevli üzerinden siyasi ve propaganda amaçlı uygunsuz girişimde bulunmasını şiddetle kınamaktadır. Söz konusu görevliler, rutin deniz devriyesi görevi sırasında seyir sisteminde yaşanan arıza nedeniyle Kuveyt karasularına girmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine bağlı olduğunu hatırlatarak, Kuveytli yetkililerden aceleci ve asılsız açıklamalardan kaçınmalarını ve mevcut meseleleri resmi kanallar aracılığıyla takip etmelerini istemektedir. Ayrıca, Kuveyt'te gözaltına alınan İran vatandaşlarına İran'ın Kuveyt Büyükelçiliği yetkililerinin en kısa sürede erişim sağlaması ve söz konusu kişilerin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bubiyan Adası açıklarında İran-Kuveyt gerilimi

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Bubiyan Adası açıklarında deniz yoluyla ülkeye giriş yapmaya çalışan 6 kişilik bir grubun tespit edildiğini açıklamıştı. Güvenlik güçleri ile grup arasında çıkan çatışmada bir Kuveyt askerinin yaralandığı, 4 kişinin gözaltına alındığı ve 2 kişinin kaçtığı belirtilmişti. Kuveyt makamları, gözaltına alınan kişilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğunu ve "düşmanca faaliyet" amacıyla Kuveyt'e geldiklerini iddia etmişti. Söz konusu olayın ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi bakanlığa çağırarak resmi protesto notası vermişti. - TAHRAN

