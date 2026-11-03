İran Meclis Başkanı Galibaf, topun Washington'un sahasında olduğunu söyledi - Son Dakika
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İran Meclis Başkanı Galibaf, topun Washington'un sahasında olduğunu söyledi

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın ABD'nin tutumuna güçlü ve mantıklı cevap verdiğini, savaşı önlemek için topun artık Washington'un sahasında olduğunu söyledi. Galibaf, İran'ın asla teslim olmayacağını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "İran, ABD'nin tutumuna güçlü ve mantıklı bir cevap verdi. Şimdi savaşı önlemek için top artık Washington'un sahasında" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Galibaf ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının, İran'ın Washington'un yayılmacı emellerine karşı direnişinden kaynaklandığını ifade etti. Galibaf, "İran asla teslim olmayacak. Ülkenin asil insanlarının azmi ve direnişi, suçlu siyonist rejimi ve ABD hükümetini çaresizliğe sürükledi" dedi.

Son iki savaşla birlikte ABD'nin "aşırı talepler" çağının sona erdiğini anladığını vurgulayan Galibaf, "Dini lider muhtemel bir düşman saldırısına karşı İran'ın askeri stratejisini belirledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın herhangi bir yanlış hesaplamasına vereceği cevap, coğrafi sınırlamalara bağlı kalmadan tahmin edilemez olacak. Hem sahada hem de askeri arenada en üst düzeyde savunma hazırlığımızı sürdürüyoruz. Washington bir stratejik hata daha yaparsa bu sefer yeni bir savaş alanıyla karşılaşacağını ve bugün olduğundan çok daha çaresizce bir kaçış yolu arayacağını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelere değinen Galibaf, "İran, ABD'nin tutumuna güçlü ve mantıklı bir cevap verdi. Şimdi savaşı önlemek için top artık Washington'un sahasında" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriMuhammed Bakır GalibafMeclis BaşkanıWashingtonPolitikaİranSon Dakika

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