İran, Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak
İran, Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak

07.03.2026 21:31
İran, ülkesine yönelik saldırılar durmadıkça meşru müdafaa hakkını kullanacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yayımlanan bildiride, ülkeye yönelik saldırılar durdurulana kadar İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceği belirtilerek, "Hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölge ülkelerine ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, bölge ülkelerinin toprakları ve imkanlarının İran'a karşı askeri saldırılar için kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Bildiride, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı belirtilerek, "Bu saldırılar İran'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açık ihlalidir. İran'ın bu saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi kapsamında tanınmış bir haktır. İran silahlı kuvvetleri saldırılara karşı tüm imkanlarını kullanmaktadır ve saldırılar durdurulana kadar meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir. BM Güvenlik Konseyi, BM Şartı'nın 39. maddesi uyarınca saldırganı tespit ederek gerekli sorumluluğu üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"Savunma operasyonları uluslararası hukuk açısından meşrudur"

Bildiride, "İran, BM Şartı doğrultusunda meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırgan tarafın bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına karşı gerekli ve orantılı savunma operasyonları yürütmektedir. Bu eylemler uluslararası hukuk açısından meşru olup daha önce de çeşitli düzeylerde bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

"Bir devlet topraklarının saldırı için kullanılmasına izin veremez"

Uluslararası hukukun temel ilkelerine değinilen bildiride, "Uluslararası hukukun temel ilkelerine göre hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 3314 sayılı kararında da bir ülkenin topraklarının başka bir ülkeye saldırı için kullandırılması saldırı eylemi kapsamında değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukun temel ilkeleri uyarınca devletler, kendi topraklarında bulunan güçlerin başka ülkelere yönelik saldırı gerçekleştirmesine izin vermemeli ve bu tür eylemlere yardım ya da kolaylık sağlamamalıdır. Aksi halde saldırıya uğrayan ülkenin uğradığı zararlar karşısında uluslararası sorumluluk doğacaktır" denildi.

"Savunma operasyonları bölge ülkelerine yönelik değildir"

İran'ın bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerin sürdürülmesine büyük önem verdiği belirtilen bildiride, "İran'ın ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ve imkanlarına yönelik savunma operasyonları hiçbir şekilde bölge ülkelerine karşı düşmanca bir eylem olarak değerlendirilmemelidir. Hiçbir faktör İran'ın ABD ve İsrail'in askeri saldırıları karşısında kendini savunma hakkını zedeleyemez. İran'ın savunma operasyonlarının hedefi saldırıları gerçekleştiren tarafların askeri tesis ve imkanlarıdır. Bölge ülkelerinin de ABD'nin kullandığı askeri üslerin güvenlik amacıyla değil bu saldırıları kolaylaştırmak için kullanıldığını bilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

22:31
