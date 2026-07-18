İran, Mutabakatı Askıya Aldı - Son Dakika
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İran, Mutabakatı Askıya Aldı

18.07.2026 16:44
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İran, ABD saldırıları nedeniyle mutabakat zaptına ilişkin taahhütlerini askıya aldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın mutabakat zaptına ilişkin taahhütlerini askıya aldığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran teknik müzakere ekibinin lideri Kazım Garibabadi, ABD'nin devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Garibabadi, "Müzakereler yürütüyorduk ve maalesef Amerikalılar, mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek bu saldırgan eylemleri gerçekleştirdi. Şu anda yürüttüğümüz şey, ülkenin kararlı bir şekilde savunulmasıdır ve Amerikalılar, bu tür saldırganlık eylemlerinin hiçbir sonuç vermeyeceği mesajını bir kez daha almışlardır" ifadelerini kullandı. Garibabadi, "Amerikalılar akıllı olsalardı, başka çözümler seçerdi. Ancak şu an önümüzdeki yol, ülkemizi kararlılıkla savunmak ve saldırganlara karşılık vermektir. Gördüğünüz gibi ABD, fiilen tüm yükümlülüklerini ihlal etti ve her şeyi askıya aldı. Dolayısıyla mutabakat zaptı, hükümleri uyarınca biz de tüm taahhütlerimizi askıya aldık ve şu anda bunları uygulamıyoruz. Şu an itibarıyla ülkemizi savunma faaliyetinde bulunduğumuz gerçeği dışında yeni bir bilgimiz yok" diye konuştu.

İran yönetimi, ilk kez resmen mutabakat zaptının askıya alındığını ve hiçbir maddesini uygulamayacaklarını dile getirmiş oldu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, Mutabakatı Askıya Aldı - Son Dakika

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