İran Nükleer Tesisleri İçin Tedbirler Alındı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, saldırılar sonucu zarar gören nükleer tesislere ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden öngörülen tedbirlerle süreci yönetmek için hazırlıklıyız. Planlamamız, üretim ve hizmet sürecinde hiçbir kesintiye izin verilmemesi yönünde" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonucu zarar gören nükleer tesislere ilişkin açıklamalarda bulundu. İslami, "Gerekli tedbirleri aldık ve zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Yeniden yapılandırma sürecine hazır olduklarını vurgulayan İslami, "Önceden öngörülen tedbirlerle süreci yönetmek için hazırlıklıyız. Planlamamız, üretim ve hizmet sürecinde hiçbir kesintiye izin verilmemesi yönünde" ifadelerini kullandı. - TAHRAN