İran, İHA tatbikatlarına başladı - Son Dakika
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İran, İHA tatbikatlarına başladı

24.08.2022 22:02
İran, İHA tatbikatlarına başladı

İran Ordusu 150'den fazla İHA ile düzenlenen, İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatını bugün başlattı.

İran Ordusu 150'den fazla İHA ile düzenlenen, İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatını bugün başlattı.

İran Ordusu Komutanı Amiral Mahmud Musevi, 150'den fazla İHA'nın katıldığı İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatının başladığını duyurdu. Musevi, 2 gün sürecek olan tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirilen tatbikatın ilk gününde, 150'den fazla gözetleme ve keşif İHA'ları, tatbikat alanından ülke sınırlarının izlenmesi ve amaçlanan hedeflerin belirlenmesi operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi" dedi. Musevi, tatbikatta İHA'ların belirlenen hedefleri tespit edeceğini ve bu hedeflerin İHA'lar ile imha edileceğini söyleyerek, "Yasir", "Sadık", "Pelikan", "Ebabil-3" "Yezdan" ve "Mohacir-6" adlı İHA'lar hedefleri belirlemek için ülkenin farklı bölgelerinden, sınırlarda ve uluslararası sularda istenilen alanların takibi ve korunması için harekete geçtiler" ifadelerini kullandı. Musevi, "Ülke genelinden 150'den fazla İHA'nın katıldığı askeri tatbikat alanına elektronik harp sistemleri yerleştirildi. İHA'ların uçuş sürekliliğinin seviyesi, kontrol sistemleri ve savaş kabiliyetleri test edildi" dedi.

Bugün başlayan "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı" yarın da devam edecek. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Musevi, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, İHA tatbikatlarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, İHA tatbikatlarına başladı - Son Dakika
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