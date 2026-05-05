İran: Pentagon Savaşın Maliyetini Yalanlıyor

05.05.2026 22:51
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin İran ile savaş maliyetini yanlış bildirdiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile savaşın ABD'ye maliyeti hakkında açıklamada bulundu. Arakçi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İran ile savaşın maliyeti konusunda ABD halkına yalan söylediğini iddia ederek, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun bu kumarının Amerika'ya şu ana kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar; bu, iddia edilen rakamın dört katı. ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler ise çok daha yüksek. Her Amerikan hanesinin aylık faturası 500 dolar ve hızla artıyor. 'Önce İsrail' her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir" dedi.

İran savaşının şimdiye kadar olan maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne 29 Nisan'da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile birlikte ifade veren Pentagon'da bütçe denetleme görevi yürüten Jules Hurst, savaşın şimdiye kadar olan maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu ve bunun büyük bir kısmının mühimmata ayrıldığını açıklamıştı. Hurst, "Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) çerçevesindeki harcamaların durumu, yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

