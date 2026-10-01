İran, Rubio'nun iddiasını yalanladı, heyet önceden bildirilen programla ayrıldı - Son Dakika
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İran, Rubio'nun iddiasını yalanladı, heyet önceden bildirilen programla ayrıldı

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Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İran heyetinden pazartesi günü ülkeyi terk etmelerini istediğini öne sürdü. İran'ın BM Daimi Temsilciliği ise heyetin önceden bildirilen program doğrultusunda New York'tan ayrıldığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Washington ve Tahran arasında yürütülen müzakerelerin bir kez daha tıkanması üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi liderliğindeki İran heyetinden pazartesi günü ABD'yi terk etmelerini istediği öne sürüldü. İranlı yetkililerin söz konusu talepten birkaç saat sonra New York'tan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi.

ABD ve İran arasındaki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik çabalar sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin bir kez daha tıkanması üzerine BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan mevkidaşı Abbas Arakçi liderliğindeki İran heyetinden Pazartesi günü ülkeyi terk etmelerini istediği bildirildi. Arakçi ve beraberindeki İranlı yetkililerin söz konusu talepten birkaç saat sonra New York'tan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği kaydedildi.

"Rubio İran heyetini ülkeden çıkardı"

Axios'a konuşan bir yetkili konuyla ilgili "Bakan Rubio, misafirlik süresini aşan İran heyetini ülkeden çıkardı. BM Genel Kurulu sona ermişti, dolayısıyla ayrılma vakitleri gelmişti" değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer kaynak ise yaşanan olayı doğrulayarak buna rağmen İran heyetinin pazartesi akşamı zaten ABD'den ayrılmayı planladığına dikkat çekti.

İran: "Heyetimiz New York'tan ABD'ye önceden bildirilen program doğrultusunda ayrıldı"

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran heyetinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talebi üzerine ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki iddialara İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İran heyeti, 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na önceden bildirilen program doğrultusunda Pazartesi akşamı New York'tan ayrıldı. Hiçbir sonuç elde edemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı, asılsız ve değersiz haberler yayma yoluna başvurdu" denildi.

Kaynak: İHA
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