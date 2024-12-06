İran, Suriye'ye Askeri Destek Hazırlığında

Politika

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili, " Tahran'ın Suriye'ye askeri teçhizat, füze ve insansız hava araçları göndermesi gerekebilir. İran, Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını artırmak ve daha fazla askeri güç konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı" dedi.

Üst düzey bir İranlı yetkili, İngiliz haber ajansı Reuters'a İran'ın Suriye'ye desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adı açıklanmayan İranlı yetkili, "Büyük ihtimalle Tahran'ın Suriye'ye askeri teçhizat, füze ve insansız hava araçları göndermesi gerekebilir. İran, Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını artırmak ve daha fazla askeri güç konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı. Tahran şu anda Suriye'ye istihbarat ve uydu desteği sağlıyor" dedi.

Yetkili, "İran ve Suriye, isyancıların büyük şehirlere doğru ilerlemesini engelleme konusunda birlik oldu. Suriye henüz İran'dan askeri birlik talep etmedi. Şimdilik karar, Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde" ifadelerini kullandı.

Tahran'ın Esad rejimine askeri destek sağlamak için gerekli tüm adımları attığını söyleyen yetkili, "Tahran ve Bağdat, direniş gruplarının ve silahlı kuvvetlerinin de dahil olduğu ortak savunma projesi üzerine çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, salı günü yaptığı açıklamada, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa bu talebi değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN