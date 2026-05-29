İran: Tavizler Füzelerle Alınıyor

29.05.2026 17:14
Galibaf, müzakerelerde tavizlerin değil, füzelerin etkili olduğunu belirtti.

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammad Bakır Galibaf, İran'ın tavizleri diyalog yoluyla değil, füzelerle aldığını belirterek, "Müzakerelerde ise onların sadece durumu anlamalarını sağlıyoruz" dedi.

İran'ın baş müzakerecisi Muhammad Bakır Galibaf, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Galibaf, "Biz tavizleri diyalog yoluyla değil, füzelerle elde ediyoruz. Müzakerelerde ise onların sadece durumu anlamalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Galibaf, "Garantilere ve sözlere güvenmiyoruz, tek ölçütümüz eylemlerdir. Karşı taraf harekete geçene kadar hiçbir adım atmayacağız" diyerek İran'ın ABD'nin hamle yapmasını beklediğini ima etti. Galibaf ayrıca "Herhangi bir anlaşmanın galibi, ertesi günkü savaşa daha iyi hazırlanmış olan taraftır" ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerdeki son durum

ABD'li haber sitesi Axios, dün ABD ile İran heyetlerinin ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazının açılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayını vermeden önce anlaşmayı değerlendirmek için arabuluculardan birkaç gün süre istediğini iddia etmişti. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise "birkaç noktanın" hala görüşüldüğünü ifade etmişti. - TAHRAN

