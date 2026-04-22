İran, Trump'ın Bölünmüşlük İddalarını Reddetti

ABD ile İran arasında ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetiminin "ciddi şekilde bölünmüş" olduğu yönündeki iddialarına Tahran'dan yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları reddederek, "Ülkenin üst düzey yetkilileri arasında görüş ayrılığı ve bölünmüşlük olduğu iddiası, İran düşmanlarının eskimiş bir siyasi ve propaganda oyunudur. Bu günlerde sahada, toplumda ve diplomaside birlik ve görüş birliği eşi benzeri görülmemiş ve örnek teşkil edecek düzeydedir" dedi.

Açıklamasında diplomasi seçeneğini de gündemde tuttukları mesajını veren Tabatabai, "Yalan söylemek yerine verdikleri sözleri ihlal etmeyi, zorbalığı ve aldatmacayı bırakmalılar. Adalet, onur ve akılcılık temelinde yürütülecek müzakerelere kapı açıktır" ifadelerini kullandı.

Trump'tan "bölünmüş İran" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin "ciddi şekilde bölünmüş" olduğunu öne sürerek, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in talebi üzerine İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının istendiğini söylemişti. Trump, İranlı yetkililerin ortak bir öneri sunmasına kadar ateşkesin uzatılacağını belirtmiş, ABD ordusuna deniz ablukasını sürdürmesi ve tüm unsurlarıyla hazır durumda kalması talimatını verdiğini ifade etmişti. - TAHRAN