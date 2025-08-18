İran, UAEA ile Yeni Görüşmelere Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran, UAEA ile Yeni Görüşmelere Hazır

18.08.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, UAEA ile müzakerelere devam edeceğini ve yeni görüşmelerin yolda olduğunu duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile görüşmelere devam edeceğini ve iki tarafın önümüzdeki günlerde muhtemelen yeni bir müzakere turu gerçekleştireceğini söyledi.

İran, İsrail'in saldırıları sırasında nükleer tesislerin hedef alınmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya almıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında UAEA ile görüşmelere değindi. İran'ın UAEA ile görüşmelere devam edeceğini kaydeden Bekayi, iki tarafın önümüzdeki günlerde muhtemelen yeni bir müzakere turu gerçekleştireceğini söyledi. İran'ın nükleer programının barışçıl doğası konusunda güvence vermeye hazır olduğunu aktaran Bekayi, "Baskıcı yaptırımların kaldırılması koşuluyla, nükleer programımızın barışçıl doğasına dair güvence verecek bir dizi önlem almaya hazırız" dedi.

İranlı Sözcü, ülkesiyle UAEA arasındaki ilişkilerde üçüncü taraf arabuluculuk iddialarını reddederek, "Ajansla iletişimimiz, ilişkimiz doğrudan. Geçen hafta ajansın yardımcılarından biri Tahran'ı ziyaret etti. İş birliği çerçevesi taslağı üzerinde de görüşmeler yaptık. Viyana'daki temsilcimiz ajansla sürekli temas halinde" ifadelerini kullandı.

Bekayi'den Almanya, Fransa ve Almanya'ya rest

Bekayi, ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek olan "mekanizmayı" kullanma tehditlerinden dolayı eleştirerek, "Avrupa'nın bu aracı İran'a baskı yapmak için kullanması başlı başına yasa dışı bir hamledir. Üç Avrupa ülkesi, 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmedi. ABD ve İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldırdığında ise ne bu saldırıları kınadılar ne de tutumlarını mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştılar. Bu üç ülkenin bu mekanizmayı kullanma hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Bu üç ülkeyle müzakereleri hiçbir zaman kesmedik. Onlar, yapıcı bir rol mü yoksa Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet eden olumsuz bir rol mü oynamak istediklerine karar vermelidirler" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 13 Haziran'daki saldırısıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmada İran'ın nükleer tesisleri hedef almasının ardından İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran'da nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da UAEA iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasayı 2 Temmuz'da onaylamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, tahran, Sözcü, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, UAEA ile Yeni Görüşmelere Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:25:13. #7.11#
SON DAKİKA: İran, UAEA ile Yeni Görüşmelere Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.