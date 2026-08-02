İran, Ülkelerle Diplomatik Temaslarını Sürdürüyor - Son Dakika
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İran, Ülkelerle Diplomatik Temaslarını Sürdürüyor

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İran, İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan ile ilişkilerini pekiştirmeye çalışıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi İran'ın son 24 saat içinde İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan ile diplomatik temaslar gerçekleştirdiğini ve söz konusu ülkelerin İran'a karşı herhangi bir çatışmanın parçası olmayacağını belirttiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bir televizyon programında İran-ABD arasındaki gerginliğin uluslararası alandaki yansımasına ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, İran'ın son 24 saat içinde İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan ile diplomatik temaslar gerçekleştirdiğini belirterek, tüm tarafların İran'a karşı herhangi bir çatışmanın parçası olmayacaklarını belirttiğini söyledi.

Sözcü Bekayi, İran'ın sorumluluğunun yeni bir muhtemel askeri gerilimin sonuçları konusunda uyarıda bulunmak olduğunu savunarak, "İran'a yönelik bir saldırıya destek veren veya saldırgan bir ülkeye askeri üs, tesis ya da lojistik destek sağlayan her ülke, saldırının sorumluları arasında yer alacak ve eylemlerinin sonuçlarını kabul etmek zorunda kalacaktır" dedi.

İran'ın tutumunun meşru müdafaa hakkı ve uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını savunan İranlı sözcü, Tahran ile Maskat arasında yeni bir deniz güzergahına ilişkin herhangi bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağı meselesinden ayrı olduğunu belirtti. Bekayi, uluslararası su yolunun gelecekteki durumunun bölgesel güvenlik gelişmeleri ve ABD'nin atacağı adımlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

"Hürmüz Boğazı hiçbir şart altında savaş öncesindeki duruma geri dönmeyecek"

Bekayi, Tahran ile Maskat arasında Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin görüşmelerin bir süredir devam ettiğini belirterek, bölgedeki deniz ulaşımının güvenliğini sağlayacak belirli bir çerçeve oluşturmayı amaçladıklarının altını çizdi. Bekayi ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan önceki haline dönmeyeceğine yönelik mesajını yineleyerek, "Hürmüz Boğazı hiçbir şart altında savaş öncesindeki duruma geri dönmeyecek" dedi.

ABD-İran arasında yaşanan gelişmelerde İngiltere hükümeti İran'a yönelik eleştirilerini ve terör suçlamalarını sürdürürken, Bulgaristan geçtiğimiz günlerde ABD'nin ülkedeki Bezmer Hava Üssü'ne askeri personel ve yakıt ikmal uçakları konuşlandırmasına izin vermişti. Ukrayna ise 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde İran'a ait bir yük gemisine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonrasında İran'dan yapılan açıklamalarda, bu eylemin cevapsız bırakılamayacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Ülkelerle Diplomatik Temaslarını Sürdürüyor - Son Dakika

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