İran: Uranyum Zenginleştirme Olmadan Anlaşma Yok - Son Dakika
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Politika

İran: Uranyum Zenginleştirme Olmadan Anlaşma Yok

04.06.2025 16:43
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin uranyum zenginleştirme talebine karşı geri adım atmayacaklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin sıfır uranyum zenginleştirme talebi karşısında geri adım atmayacaklarını belirterek, "İran, bu kapasiteye ulaşmak için ağır bedeller ödedi. Zenginleştirme yoksa, anlaşma da yok. Nükleer silah yoksa, anlaşma var" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile yürütülen nükleer müzakereler ve ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD'nin sıfır uranyum zenginleştirme talebi karşısında geri adım atmayacaklarını belirterek, "İran, bu kapasiteye ulaşmak için ağır bedeller ödedi. Bu hayali gerçeğe dönüştüren vatanseverlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kez daha altını çizelim. Zenginleştirme yoksa, anlaşma da yok. Nükleer silah yoksa, anlaşma var" ifadelerini kullandı.

"Nükleer reaktörleri çalıştırma yeteneğine yalnızca birkaç ülke sahip"

Arakçi, "Nükleer reaktörleri çalıştırma yeteneğine yalnızca birkaç ülke sahip. Çünkü bu kapasite, sadece büyük mali kaynaklar ve siyasi irade değil aynı zamanda güçlü bir sanayi altyapısı ile yetişmiş insan kaynağını sağlayacak teknolojik ve akademik bir yapıyı gerektirir. Bu kapasiteye ulaşmak için ağır bedeller ödendi ve bundan vazgeçilmeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'den İran'a mektup

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakereler kapsamında, ABD yönetimi 30 Mayıs'ta Umman üzerinden Tahran'a bir mektup göndererek uranyum zenginleştirme ile ilgili teklif sunmuş ve söz konusu teklifin kabul edilebilir olduğunu belirtmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki tutumunun net olduğunu söyleyerek, sunulan teklifin uranyum zenginleştirme hakkı içermediğini ifade etmişti.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uranyum zenginleştirme uzun zaman önce durdurulmalıydı. İran ile muhtemel anlaşmamız kapsamında uranyum zenginleştirmeye izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran: Uranyum Zenginleştirme Olmadan Anlaşma Yok - Son Dakika

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