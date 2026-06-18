İran ve ABD Bürgenstock'ta Müzakereye Giriyor

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD arasında yarın yapılması planlanan görüşmeye ilişkin, "Mevcut durum, ABD ve İran'ın yarın Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi" dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardından yarın İsviçre'de yapılması beklenen imza töreninin iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada heyetlerin ilk tur müzakereler için yarın bir araya geleceği ifade edilerek, "Mevcut durum, ABD ve İran'ın arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar ile sürece dahil diğer ülkelerle birlikte yarın Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesidir" denildi.

Bakanlık, görüşmenin takvimi ve ayrıntılarına ilişkin şu aşamada daha fazla bilgi bulunmadığını belirtti. - CENEVRE