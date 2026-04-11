İran ve ABD Müzakereleri İslamabad'da Başladı

11.04.2026 16:34
İran resmi medyasına göre ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı. Haberlerde İran heyetinin, İslamabad'da yürütülen yoğun temaslar ve görüşmelerde sağlanan ilerlemenin yanı sıra İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sınırlandırmasını ateşkesin uygulanmasında ilerleme olarak değerlendirdiği belirtildi. ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etmesi", bu konuda daha detaylı teknik ve uzmanlık düzeyinde görüşmelere ihtiyaç duyulması nedeniyle söz konusu konuların nihayete erdirilmesi amacıyla müzakerelerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, İran, Son Dakika

17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
