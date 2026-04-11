İran ve ABD Müzakereleri İslamabad'da Başladı

İran resmi medyası, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladığını duyurdu.

İran resmi medyasına göre ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı. Haberlerde İran heyetinin, İslamabad'da yürütülen yoğun temaslar ve görüşmelerde sağlanan ilerlemenin yanı sıra İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sınırlandırmasını ateşkesin uygulanmasında ilerleme olarak değerlendirdiği belirtildi. ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etmesi", bu konuda daha detaylı teknik ve uzmanlık düzeyinde görüşmelere ihtiyaç duyulması nedeniyle söz konusu konuların nihayete erdirilmesi amacıyla müzakerelerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı. - İSLAMABAD