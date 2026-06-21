İran ve ABD Müzakereleri İsviçre'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve ABD Müzakereleri İsviçre'de Başladı

İran ve ABD Müzakereleri İsviçre\'de Başladı
21.06.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsviçreli mevkidaşı ile müzakereler öncesi görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere ev sahipliği yapan İsviçre'nin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

İsviçre, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinin ilk turuna ev sahipliği yapıyor. Görüşmeler için Bürgenstock kasabasında bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ilk resmi temasları kapsamında İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre; görüşme, sabah saatlerinde İran ile arabulucu ülkeler arasında yapılacak daha geniş kapsamlı istişareler öncesinde gerçekleşti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki İran heyeti, bu ilk ikili görüşmenin ardından arabulucu devletlerin temsilcileriyle diplomatik programına devam edecek.

"İsviçre ile İran arasındaki güven ilişkisi, Orta Doğu'da barış ve güvenlik için çalışmaktadır"

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dört Kanton Gölü Zirvesi'nde görüşme ve diyalog için bir çerçeve sunuyoruz. Zorlu bir ortamda, koruma gücü görevimizde de yansıdığı üzere, İsviçre ile İran arasındaki güven ilişkisi, diplomasiye hizmet etmeye devam etmekte ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik için çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve ABD Müzakereleri İsviçre'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı
Fişi ilk yarıdan çektiler Brezilya, Haiti’ye şans tanımadı Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
Dünya bu anları konuşuyor Amerika’ya damga vuran ’’Türk yürüyüşü’’ Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:32
Erdoğan’a gençlerden Babalar Günü sürprizi
Erdoğan'a gençlerden Babalar Günü sürprizi
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 14:08:32. #.0.5#
SON DAKİKA: İran ve ABD Müzakereleri İsviçre'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.