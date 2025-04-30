İran ve ABD Roma'da Müzakere Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran ve ABD Roma'da Müzakere Yapacak

İran Dışişleri Bakanı, 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacak müzakerelerde ABD'nin yaptırımlarına tepki verdi.

30.04.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 3 Mayıs'ta ABD ile yapılacak dördüncü tur dolaylı müzakerelerin İtalya'ın başkenti Roma'da yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Mayıs'ta ABD ile yapılacak dördüncü tur dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin teknik ve lojistik nedenlerle İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşeceğini belirten Arakçi, "Müzakerelerin nerede yapılacağı üzerinde vakit harcamak önemli ve temel bir konu değil. Müzakerelerin yeri ev sahibi Umman tarafından belirleniyor" dedi.

Cuma günü üç Avrupa ülkesiyle toplantı yapılacak

Müzakereler öncesi Fransa, Almanya ve İngiltere ile cuma günü bir toplantı yapılacağını söyleyen Arakçi, "Üç Avrupa ülkesi bana göre benimsedikleri yanlış politikalar nedeniyle şu anda müzakerelerde daha az etkili bir konuma geldiler. Ancak bu durum bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bu nedenle bir sonraki müzakere turunu onlarla Roma'da gerçekleştirmeye hazırız. Ayrıca bu konunun küresel bir anlayış çerçevesinde çözüme kavuşmasını istiyoruz. Avrupa ile müzakerelerimizi sürdürüyoruz ancak asıl görüşmeler şu anda ABD ile yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

ABD'nin İran'a yönelik son uyguladığı yaptırımların müzakere süreci için olumsuz bir mesaj verdiğini belirten Arakçi, "Müzakereler devam ederken karşı tarafın provokatif adımlar atması, onların bu sürece ne kadar ciddi yaklaştıklarını sorgulamamıza neden olabilir. Elbette ABD'deki farklı görüşler ve lobiler arasındaki ihtilafların farkındayız ve bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Zaten her müzakere, anlaşmazlıklar üzerine kurulur. Eğer bir ihtilaf olmasaydı, müzakere de olmazdı" açıklamasını yaptı.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Müzakerelerin ilk turu, Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılımı ile 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmişti. 19 Nisan'da yapılan ikinci tur görüşmelerin adresi Roma olmuş, 26 Nisan'daki üçüncü tur görüşmeler için ise bir kez daha Maskat tercih edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Diplomasi, İngiltere, Orta Doğu, Politika, Almanya, Fransa, İtalya, Dünya, Roma, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve ABD Roma'da Müzakere Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:59:47. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve ABD Roma'da Müzakere Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.