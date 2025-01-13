İran ve E3 Cenevre'de Nükleer Görüşmeler Yüz Yüze

Politika

İran ve "E3" olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya arasında İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yeni turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

İran ile E3" olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakan yardımcıları, İran'ın nükleer programı, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve bölgesel konuları görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşmelere İran adına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya ulaşılması için yaptırımların kaldırılması ve nükleer alanlarla ilgili belirli detayları içeren fikirleri değerlendirdik" dedi.

Garibabadi, görüşmeleri "ciddi, samimi ve yapıcı" olarak nitelendirerek, tarafların diyaloğu sürdürmeye karar verdiklerini ifade etti. Garibabadi, "Taraflar, müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği ve bir anlaşmaya ulaşılması için tüm tarafların uygun bir atmosfer oluşturması ve bunu sürdürmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz ay İran'ın nükleer programıyla ilgili uzun süredir devam eden tıkanıklığı aşmak için müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklamıştı. Arakçi'nin açıklaması, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralması ile birlikte daha fazla yaptırım ve izolasyona maruz kalmaktan endişe duyan İran'ın müzakereler yoluyla bu duruma bir çözüm arayışı olarak değerlendirilmişti.

Nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlar için kullandığını savunan İran, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) isimli nükleer anlaşmaya imza atmıştı. ABD'de 2017'de başkan seçilen Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmadan 2018 yılında çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık olarak İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarına hız vermiş ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) aralık ayında İran'ın atom bombası geliştirme aşamasına yaklaştığı uyarısında bulunmuştu. - CENEVRE